Европейский парламент во вторник в первом туре избрал нового председателя, заменившего на посту Давида Сассоли после его смерти.

Как сообщает Европейская правда, депутаты 458 голосами поддержали кандидатуру вице-спикера парламента Роберты Метсолы из Мальты, которая временно руководила органом после смерти Сассоли. Она считалась наиболее вероятной претенденткой на должность главы Европарламента, одного из руководящих органов Евросоюза.

42-летнюю Метсолу поддерживали правоцентристы и консерваторы, а также многие центристы. Время избрания Метсолы не связано со смертью Сассоли, поскольку в любом случае он должен был уйти с должности в конце января по соглашению о разделе власти.

Новую главу ЕП поздравил с избранием глава МИД Дмитрий Кулеба.

Congratulations to Roberta Metsola @RobertaMetsola on her election as President of the European Parliament. Wishing all the success and looking forward to fruitful cooperation in developing a stronger and safer Europe.