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Суд признал виновным Геннадия Бондаря, который в период с 25 по 28 февраля совершил кражу четырех икон из храмов УПЦ в Хмельницком.

Фото: УНИАН

Хмельницкий горрайонный суд признал Геннадия Бондаря виновным в краже (ч.1 ст.185, ч.2 ст.185 УК Украины) и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. По согласованию с потерпевшей стороной, реальный срок был заменен на один год испытательного. Об этом свидетельствует приговор суда от 14 мая 2019 года, сообщает «Незалежний громадський портал». 

Согласно материалам дела, Геннадий Бондарь 25 февраля этого года похитил икону Успения Богородицы из Спасо-Преображенского храма, а также икону «Избиение Вифлеемских младенцев» из церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Хмельницком.

На следующий день, 26 февраля, злоумышленник выкрал икону с изображением блаженной Ксении Петербургской из Свято-Покровского кафедрального собора в Хмельницком.
28 февраля Бондарь похитил еще одну, четвертую, икону из церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

Отмечается, что в суде обвиняемый и потерпевшие по делу заключили соглашение о примирении. Бондарь безоговорочно признал свою вину, примирился с потерпевшими и обязался публично извиниться. Также стороны согласовали окончательное наказание обвиняемому в виде 2 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием на основании ст. 75 УК Украины. Соглашение о примирении было утверждено судом.
ForUm

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