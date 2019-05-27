Каталонские сепаратисты Карлос Пучдемон и находящийся под арестом в Испании Ориол Джанкерас получили места в Европарламенте, набрав необходимое для этого количество голосов испанских избирателей. Об этом сообщает на Euronews, ссылаясь на данные экзит-полов.

Тем не менее, как отмечает издание, Пучдемон не может приступить к обязанностям евродепутата, поскольку на данный момент он находится в добровольном изгнании и живет в Бельгии. Если он вернется в Испанию, ему грозит тюрьма.

Напомним, выборы в Европарламент в странах ЕС начались 23 мая. 26 мая был четвертым и последним днем голосования на выборах в законодательный орган ЕС.

Поддерживающие независимость Каталонии партии обеспечили себе абсолютное большинство в региональном парламенте по итогам подсчета 90% голосов.

Как известно, 1 октября 2017 года в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента.

9 ноября Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии.

2 декабря 2017 года премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил об окончании сепаратистского процесса в Каталонии.

Пучдемон и бывшие министры его правительства находятся в Брюсселе.