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В субботу, 25 мая, в лесу возле поселка Быковня, что в Деснянском районе столицы, спасатели ГСЧС обнаружили артиллерийские снаряды АС-76 мм в количестве 27 единиц.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. 

Также был обнаружен один снаряд АС-122 мм, а в Шевченковском районе столицы на территории частного домовладения был обнаружен артиллерийский снаряд АС-57 мм. Все взрывоопасные предметы — времен Второй мировой войны.

Все снаряды были изъяты и уничтожены на полигоне.

Всего с начала года на территории г. Киева изъято и уничтожено 536 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.
ForUm

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