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Президент Владимир Зеленский попросил Министерство внутренних дел не применять меры против мирных политических протестов.

Об этом говорится в фейсбуке Зеленского в ответ на инцидент в Ровно, где двух молодых людей с плакатами за импичмент забрали в отделение полиции.

«Выяснил ситуацию о якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь», - говорится в заявлении.

Напомним, 25 мая в Ровно двое человек - 20-летний парень и 16-летняя девушка - пришли на майдан Независимости с плакатами о президенте Владимире Зеленском: «Импичмент президенту» и «Не кумовство, а по-братски». Их забрали в полицию за несанкционированный митинг. Там на них составили админпротокол по статье 185-1 КУоАП о несанкционированном митинге и отпустили. На мать девушки составили протокол по статье 184 за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

Полиция проведет служебную проверку по факту задержания в Ровно.
ForUm

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