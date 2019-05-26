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Вследствие составления админпротоколов на участников митинга за импичмент Зеленского в Ровно, полиция проведет служебную проверку действий правоохранителей.

Об этом в комментарии Украинской правде рассказал представитель Национальной полиции Ярослав Тракало. 

По его словам, полицейские действовали в рамках возложенных на них законодателем обязанностей, однако могли в этом случае применить более мягкие методы воздействия.

«Когда речь идет о таком мелком и незначительном нарушении, как вариант, правоохранители могли провести профилактически разъяснительную беседу и вынести, например, устное предупреждение», — говорит Тракало.

Он добавил, что руководством полиции Ровенской области инициировано проведение служебной проверки, которая покажет, компетентно ли повели себя правоохранители в этой ситуации и почему они использовали именно такой метод воздействия, как составление админматериалов.

Кроме этого, по словам Тракало, с личным составом полиции будет проведена разъяснительная беседа об одном из принципов реформирования полиции.

Напомним, 25 мая в Ровно 20-летний парень и 16-летняя девушка вышли на акцию за импичмент президента, в результате чего полиция составила на них административные протоколы.

В полиции говорят, что молодые люди не согласовали заранее проведения такой акции.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что направит запрос в Нацполицию из-за задержания в Ровно двух молодых людей.
ForUm

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