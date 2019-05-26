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Уровень воды на реках Закарпатской и Ивано-Франковской областей постепенно спадает, в настоящее время подтоплений жилых домов нет, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7:00 воскресенья в Ивано-Франковской области оставались подтопленными 22 дворов в г.Калуш и с. Перевозец Калушского района, с.Топоровцы Городенковского района и с.Пнив Надворнянского района.

В Закарпатской области остаются подтопленными 79 подвальных помещения жилых домов, 153 дворов, 492 га сельскохозяйственных угодий, 52 га пастбищ.

В то же время, в воскресенье, 26 мая, уровень воды на р.Тиса в районе г.Чоп Закарпатской области будет удерживаться на уровне 1140-1190 см, с выходом воды на пойму. По состоянию на 12:00 25 мая он был зафиксирован на уровне 1117 см.

С начала работ подразделения ГСЧС осуществили в Ивано-Франковской области 135 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек (из них 12 детей) и 10 автомобилей, с подтопленных участков дорог вывезено 586 человек (из них 63 ребенка), откачано 34 тыс. 158 куб м воды. В Закарпатской области совершено 25 выездов, откачано 32 тыс. 80 куб м воды.
ForUm

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