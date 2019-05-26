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В Литве в воскресенье, 26 мая, проходит решающий второй тур выборов главы государства.

Об этом пишет DW.

На пост президента претендуют экс-министр финансов Ингрида Шимоните и литовский политик и экономист Гитанас Науседа.

В первом туре, состоявшемся 12 мая, их разделяло немногим менее процента. Шимоните, являющаяся кандидатом от консервативной партии Союз Отечества — Христианские демократы Литвы, набрала 31,31 процента голосов.

За бывшего советника президента литовского SEB banka проголосовали 30,94 процента избирателей.

Избирательные участки в стране открылись в 07.00 по местному времени (совпадает с киевским) и продолжат работу до 20.00.

Как ранее рассказал изданию руководитель компании Spinter tyrimai Игнас Зокас, сторонники Шимоните — это в основном жители крупных городов, с хорошим образованием и высоким уровнем доходов.

Электорат Гитанаса Науседы, по выражению Зокаса, «рассредоточен» — экономиста поддерживают представители разных слоев общества, как из больших городов, так и из сельских регионов.

Всего за пост президента Литовской Республики боролись девять кандидатов. Глава государства избирается на 5 лет и не более чем на два срока подряд. С мая 2009 года этот пост занимает Даля Грибаускайте.
ForUm

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