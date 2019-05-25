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От начала текущих суток, 25 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня со стороны русских оккупационных сил. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

Сообщается, что по состоянию на 12:00 субботы, 25 мая, не зафиксировано ни одного обстрела со стороны российско-оккупационных войск по позициям украинских военных.

В Минобороны сообщили, что в течение 24 мая пророссийские боевики 17 раз нарушали режим прекращения огня и выпустили по позициям украинских защитников 25 мин калибра 82 мм и 120 мм.

«По имеющейся информации, в результате вражеских обстрелов в течение минувших суток погиб один Украинский герой, 1986 г.н.», - сообщили в Министерстве обороны.

Также в результате обстрелов за прошедшие сутки один украинский военный получил ранения.

«Он был эвакуирован в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья защитника — удовлетворительное», - сообщили в Минобороны.

Напомним, что на Донбассе в пятницу погиб украинский военный. В течение суток боевики 17 раз обстреляли позиции О'объединенных сил, при этом враг применял вооружение, которое запрещено минскими соглашениями.
ForUm

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