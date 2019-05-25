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В пятницу, 24 мая 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военнослужащий. 

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как сообщается, в течение суток боевики 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил. При этом враг применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Так, из минометов 82-го и 120-го калибров, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских военных в районе населенных пунктов Пески, Красногоровка, Верхнеторецкое, Авдеевка, Камянка, Гнутово, Новоселовка Другая и Лебединское на Донецком направлении.

На Луганском направлении боевики из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции ООС вблизи Шумов, Золотого-4, Майорска и Станицы Луганской.

«Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения», - отметили в ведомстве.
ForUm

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