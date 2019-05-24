Защита экс-начальника Генштаба Владимир Заманы считает, что риски, которые стали основанием для его ареста, изменились после завершения расследования.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, комментируя решение суда, который отпустил Заману из-под ареста, пишет Украинская правда.

«Основаниями для принятия такого решения стали, в том числе, доводы стороны защиты об изменении рисков... в связи с объявлением Главной военной прокуратурой об окончании досудебного расследования», – отметили в ГПУ.

Среди предусмотренных законом рисков, которые могут быть основанием для ареста, является бегство от правоохранителей, уничтожение, сокрытие или искажение доказательств, незаконное влияние на других фигурантов, препятствование следствию или совершение других правонарушений.

Прокуратура говорит, что тщательно изучит все другие основания после провозглашения судом полного текста постановления апелляционного суда, который состоится 29.05.2019.

Напомним, 24 мая Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи Заману, обвиняемого в государственной измене.

В то же время украинское законодательство предусматривает, что под личное обязательство, личное поручительство, домашний арест или залог нельзя отпускать подозреваемых в государственной измене (ст. 176 УПК).

16 мая правоохранители заявили о завершении расследования возможной госизмены бывшего начальника Генштаба ВСУ.

25 февраля прокуратура сообщила, что его задержали по подозрению в государственной измене.

26 февраля Печерский районный суд Киева арестовал Заману.

Сам экс-военный, отвечая на вопрос судьи о подозрениях, отметил: «Мне его вручали, но я решил, что это ниже моего достоинства читать эту галиматью».

Замана возглавлял Генеральный штаб с февраля 2012 по февраль 2014 года.