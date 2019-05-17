Министры иностранных дел более 30 государств из 47 стран - членов Совета Европы выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах Организации, что может привести к снятию санкций с Российской Федерации, делегация которой лишена права голоса в ПАСЕ, а ее представители - исключены из всех руководящих органов Ассамблеи.

Как сообщается на сайте Совета Европы со ссылкой на заседание Комитета министров СЕ в Хельсинки, более 30 министров подтвердили важность Организации как «уникальной платформы для диалога и сотрудничества», передает УНИАН.

В частности, на встрече в Хельсинки в рамках годовой сессии министры заявили, что «все члены должны иметь право участвовать на равной основе в Комитете министров и в Парламентской ассамблее - двух уставных органах Совета Европы».

При этом они отметили, что «одно из фундаментальных обязательств стран-членов заключается в осуществлении оплаты их обязательных взносов в регулярный бюджет».

Как известно, на апрельской сессии 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи из-за аннексии Крыма. С июня 2017 года Российская Федерация не платит взносы в Совет Европы.

В то же время, главы МИД более 30 стран заявили, что будут приветствовать тот факт, если делегации всех стран-членов будут иметь возможность участвовать в следующей июньской сессии ПАСЕ, учитывая важность выборов генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека.

«Хотя диалог между Комитетом Министров и Парламентской ассамблеей усилился, министры подчеркнули необходимость скоординированных действий с целью укрепления способности Организации более эффективно реагировать на ситуации, в которых страна-член нарушает уставные обязательства или не уважает стандарты, фундаментальные принципы и ценности, которые поддерживаются Советом Европы», - отметили в Совете Европы.

Напомним, 8 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по докладу, принятие которого имеет целью упростить процедуру снятия санкций с российской делегации в Ассамблее.

10 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы», которая изначально имела целью снятие санкционного давления с Российской Федерации.

Доклад и проект этого решения готовил пророссийский депутат от Нидерландов Тини Кокс. Однако при подготовке документа к голосованию удалось убрать из текста ключевые опасные нормы.