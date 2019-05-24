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Президент Владимир Зеленский уволил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Соответствующий указ №324/2019 от 24 мая обнародован на официальном сайте Главы государства.

«Согласно части первой статьи 20 Закона Украины «О телекоммуникациях» постановляю: освободить Артеменко Юрия Анатольевича с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации», – говорится в документе.

Перед этим Зеленский отменил указ экс-президента Петра Порошенко об увольнении Артеменко.

Также он отменил указ Порошенко о назначении Владимира Горковенко членом Нацкомисии.

Напомним,  4 мая председатель Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку. В тот день тогда еще действующий Президент Петр Порошенко подписал указ №186/2019, о его увольнении.  

Другим указом №187 от 4 мая Порошенко назначил Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
ForUm

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