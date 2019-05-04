Петр Порошенко назначил Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Соответствующий указ №187 от 4 мая 2019 года обнародован на официальном сайте главы государства.

«В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статьями 4, 6 Закона Украины «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» постановляю: назначить Горковенко Владимира Валентиновича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», - говорится в документе.

Ранее стало известно об увольнении Юрия Артеменко, который был председателем Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года. Сам Артеменко заявил, что решил уйти в отставку до официального истечения срока своих полномочий, которые должны завершиться в июле. По его словам, причиной такого решения являются два фактора - усталость и предложение перейти на другую работу.