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Председатель Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку.

Об этом Артеменко сообщил в своем заявлении, обнародованном на сайте Нацсовета.

Он назвал две причины - усталость от постоянного стресса и предложение другой работы.

«Срок моих полномочий как члена Национального Совета, истекает в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности. Причины две. Во-первых, простая человеческая усталость - в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10 -12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу», - сообщил Артеменко.

Он поблагодарил всех за совместную работу и отметил, что «несмотря на всяческую критику - порой заказную и несправедливую, порой очень жесткую, но объективную - нам вместе удалось сделать немало».

Важным достижением Нацсовета Артеменко считает то, что впервые за все годы независимости начала строиться сеть Общественного телевидения и радио.
ForUm

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