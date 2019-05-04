также в разделеПолитика
Зеленский прибыл в Раду для консультации с главами фракций 10
Мураев призвал Зеленского развеять тьму 18
Нардеп сообщил о встрече Зеленского с лидерами фракций по поводу инаугурации 26
Медведчук: Непрофессиональные действия руководства «Нафтогаза» привели к рекордному росту цен на газ 25
Порошенко: Украинский паспорт значительно опережает российский 551
Виталий Кличко присоединился к благотворительной акции «Ночь чемпионов» в США 19
Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине 68
У Зеленского хотят сменить руководство НАПК 48
Геращенко: Рада не будет затягивать с инаугурацией Зеленского 72
Самая тиражная газета США поддержала позицию Медведчука по русскому языку 77
В Раде предлагают провести инаугурацию Зеленского 19 мая 224
Медведчук: Заявление Зеленского о том, что у Украины и России нет ничего общего, является глубоким заблуждением 132
Послам ЕС представили первоочередные шаги Зеленского 100
Фомин: Медведчук отстаивает свою политическую повестку уже и на международном уровне 59
Коломойский – Зеленскому: Встреча с бизнесом – это не колхозные сборы 176
Коломойский: Порошенко проиграл выборы, потому что у него «1+1» не было 76
Коломойский о Зеленском: это наша с Аваковым общая победа 463
Зеленский зовет бизнес на встречу 200
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом говорится в указе №186/2019, обнародованном на сайте Главы государства.

«В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю:Освободить Артеменко Юрия Анатольевича от должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», - говорится в документе.

Как сообщал Укринформ, 4 мая председатель Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
2665 грн.
16
Теги