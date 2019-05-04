Об этом говорится в указе №186/2019, обнародованном на сайте Главы государства.
«В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю:Освободить Артеменко Юрия Анатольевича от должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», - говорится в документе.
Как сообщал Укринформ, 4 мая председатель Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку.
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