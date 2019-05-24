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В 2019 году в Украине прогнозируется рост экономики на уровне 2,7%, и чтобы ускорить эти темпы, нужен быстрый прогресс в реализации ключевых структурных реформ. При сохранении существующих темпов стране понадобится 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши.

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка, сообщает «Экономическая правда».

Как отмечается в специальном докладе Всемирного банка на тему: «Использование потенциала экономического роста Украины», темпы экономического роста в нашей стране остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран.

Так, после 16% совокупного сокращения экономики в 2014-2015 годах, экономический рост возобновился до уровня 2,4% в 2016-2017 годах и 3,3% - в 2018 году, пояснили эксперты.

С точки зрения уровня ВВП на душу населения, Украина остается одной из беднейших стран региона, то есть находится на уровне Молдовы, Армении и Грузии, добавили во Всемирном банке.

«ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности, примерно в три раза ниже, чем в Польше, несмотря на аналогичный уровень доходов в 1990 году», - говорится в докладе.

По словам директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен, чтобы ускорить темпы роста экономики – Украине необходимы:

создание рынка земель сельскохозяйственного назначения;

разделение естественных монополий в энергетическом секторе;

усиление управления в государственных банках;

достижение прогресса в борьбе с коррупцией и обеспечение финансовой стабильности.

Теперь же доверие инвесторов сдерживается неравномерным прогрессом в реализации реформ, неопределенностью, связанной с выборами, и высокой стоимостью заимствований.

Если ключевые реформы будут продвигаться вперед, ожидается, что экономический рост может достичь отметки 3,4% в 2020 году и 3,8% в 2021 году, отметила Кахконен.

«В случае промедления с реформами, рост экономики может замедлиться до уровня ниже 2%, поскольку уверенность инвесторов ухудшается, а макроэкономическая уязвимость - усиливается», - предупредили во Всемирном банке.

Среди макроэкономических рисков Украины эксперты назвали те, что связаны со значительными выплатами по госдолгу, которые приходятся на 2019-2021 годы, и давлением со стороны текущих расходов бюджета.

«Это потребует мобилизации надлежащего финансирования от международных финансовых учреждений и рынков капитала и дальнейшего укрепления системы государственных финансов и достижения целевого показателя дефицита бюджета», - пояснила Кахконен.

Чтобы улучшить качество госуслуг для украинцев, необходимо внедрения начатых реформ в сфере здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения, государственного управления и соцпомощи, добавили во Всемирном банке.

Также важно ввести более справедливую и благоприятную для экономического роста налоговую систему.

Эксперты подчеркнули, что при сохранении существующих темпов экономического роста, Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши.

«Хотя Украина и достигла прогресса в улучшении предпосылок для устойчивого роста, развитие экономики продолжает сдерживаться незавершенной трансформацией, что приводит к низкой производительности, чрезмерной зависимости от экспорта сырьевых товаров, малого количества прямых иностранных инвестиций, недостаточной глобальной экономической интеграции и слабых институтов», - отметили во Всемирном банке.

В будущем главная проблема Украины будет заключаться не в том, чтобы достичь высокого роста в следующем году или в течение нескольких лет, а, скорее, в том, чтобы сделать экономический рост быстрее, длительным и более инклюзивным, отметили эксперты.

Напомним, в январе-апреле 2019 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 
ForUm

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