В январе-апреле 2019 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

«Реальный ВВП в I квартале 2019 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,2%, а по сравнению с I кварталом 2018 - на 2,2%», – говорится в сообщении.

Напомним, по данным НБУ, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2019 года замедлился до 2,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.