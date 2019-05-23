Сегодня, 23 мая, в Одесской области состоялся очередной этап испытания ракет «Ольха-М» и «Ольха-Р», сообщает пресс-служба Министерства оброны.

Испытания проводились на разной дальности и по разным параметрам.

Министр Степан Полторак по завершению испытания подчеркнул, что он остался доволен успешным этапом проведения испытаний, а также том, что ведомство планирует выйти на государственное испытание с августа по октябрь текущего года.

Напомним, в феврале 2019 ГП «Шепетовский ремонтный завод», входящее в состав ГК «Укроборонпром», начал серийное производство передовых реактивных систем залпового огня «Верба» и пусковой установки для «Ольхи».

4 апреля состоялись испытания модернизированного комплекса «Ольха-М», ракеты которого способны поражать цель на почти вдвое большем расстоянии, чем те, которые сейчас находятся на вооружении ВСУ.