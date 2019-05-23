Сборник молитв, читаемых во время бедствий и при нападении врагов, выпустили на днях в издательстве Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова.
Фото: УПЦ
«Традиция обращаться к тем или иным святым в семейных или бытовых вопросах, а также пользоваться молитвами известных святых Церкви сформировалась благодаря свидетельствам об их помощи конкретным людям в конкретных жизненных обстоятельствах. На основе этих житийных свидетельств и сформирован корпус молитв, помогающих нам в повседневной жизни», — указано в аннотации к изданию на сайте собора.
В книгу вошли:
– молитвы перед началом всякого дела и по окончании дела;
– благодарение за всякое благодеяние Божие;
– ежечасная молитва святителя Иосифа Белгородского;
– молитва о прекращении войн и прочего зла в мире (митрополита Вениамина (Федченкова));
– стихиры Честному Животворящему Кресту Господню;
– молитвы в блудной брани, от осквернения, при обиде;
– молитва преподобному Серафиму Саровскому о даровании любви;
– молитвы о даровании милосердия, о единстве для семьи или прихода;
– молитва Господу Богу о мире и взаимной любви среди людей;
– молитвы об избавлении от злых помыслов, от непосильных искушений;
– молитва ко Господу из келейной книжицы о. Иоанна (Крестьянкина);
– молитва на отгнание злых духов и о сохранении от диавола;
– молитва преподобного Нектария Оптинского и пр.
Сборник увидел свет по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и взяты из книги «Семейный молитвослов», рекомендованной к печати рецензионной комиссией Украинской Православной Церкви.
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