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Главное следственное управление СБУ на полгода продлило досудебное расследование по делу о дискредитационной кампании против бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева от 8 мая, сообщает Comments.ua.

Дело было возбуждено по статье «Вмешательство в деятельность государственного деятеля» (ч. 1 ст. 344 УК Украины). В прошлом году правоохранители зарегистрировали соответствующее уголовное производство на основании заявления народных депутатов, которые ссылались на пленки депутата Александра Онищенко. Последний утверждал, что получил указание организовать антикампании против тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка, чтобы впоследствии его рейтинг упал с 30% поддержки украинцев до 1%.

Дискредитационная кампания длилась 10 месяцев и ежемесячно на нее тратили не менее $ 3 млн. Под стенами Кабинета министров работал  палаточный городок, в котором с утра до вечера активисты анонсировали «тарифный Майдан» и требовали отставки правительства.

Кроме этого, в течение 2015-2016 годов под административными зданиями органов исполнительной власти организовались митинги, деятельность которых была направлена ​​на дискредитацию действий Кабмина под руководством Яценюка, а также областных органов исполнительной власти Украины.

В ходатайстве следователь СБУ ссылается на то, что якобы до сих пор следствию не удалось выяснить местонахождение нардепа Онищенко и его допросить, выйти на организаторов размещения на рекламных площадях, ситилайтах в течение 2015-2016 годов сообщения оскорбительного характера, целью размещения которых была дискредитация работы Кабмина Яценюка.

Напомним, что 22 мая нардеп-беглец Александр Онищенко заявил о готовности вернуться в Украину через две недели, чтобы принять участие в судебном процессе.
ForUm

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