Адвокат бывшего президента Грузии, председателя политической партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию Президента Украины прошение о возвращении своему клиенту украинского гражданства.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Продолжаем новую стадию и активную защиту по возврату Михаила Саакашвили в Украину. Наступила новая эпоха - новый Президент! Поэтому сегодня был в Администрации Президента Украины и, как его адвокат, подал на имя Президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили по восстановлению справедливости и возвращению украинского гражданства» - написал Чернолуцкий.

Обращение Саакашвили написано на русском языке. В нем он поздравляет Зеленского со вступлением в должность, напомнив, что в инаугурационной речи Президент пообещал давать украинское гражданство всем, кто готов строить сильную и независимую Украину.

«Вы правы, говоря о том, что украинец - это не графа в паспорте, украинец - это в сердце», - заявил экс-президент Грузии.

«Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства», - утверждает политик.

В то же время он отметил, что ему не нужны «должности и преференции», но попросил защитить его права и восстановить справедливость.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что обратился в уполномоченные органы власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд.