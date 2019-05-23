также в разделеПолитика
Петиция об отставке Зеленского стремительно набирает голоса 72
В Раде не знают, сколько депутатов было в коалиции 35
Ельченко отправил Совбезу ООН письмо, посвященное языковому закону 16
Минюст не может обжаловать назначение Богдана главой АП 48
Абромавичус думает, где «мог бы быть полезен для президента и страны» 17
Портнов подготовил еще одно заявление на Порошенко 103
У США возникли вопросы по назначению Богдана главой АП 250
Указ о роспуске Рады вступил в силу 77
У Зеленского хотят пересмотреть количество нардепов 117
Зеркаль хочет остаться работать в МИД 38
Порошенко прокомментировал расследование против него 213
Минюст разъяснил: Богдан подпадает под люстрацию 210
Стало известно, когда Зеленский встретиться с миссией МВФ 25
Известный дипломат стал заместителем главы АП 90
У Лаврова назвали Супрун националистом и русофобом 50
Рабинович: Медведчук продолжит освобождать наших ребят 37
Гаврилова: Голоса Зеленского будут переходить партии Бойко-Медведчука 110
Герус: Сотрудничество с МВФ не зависит от кадровых решений 37

Адвокат бывшего президента Грузии, председателя политической партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию Президента Украины прошение о возвращении своему клиенту украинского гражданства.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Продолжаем новую стадию и активную защиту по возврату Михаила Саакашвили в Украину. Наступила новая эпоха - новый Президент! Поэтому сегодня был в Администрации Президента Украины и, как его адвокат, подал на имя Президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили по восстановлению справедливости и возвращению украинского гражданства» - написал Чернолуцкий.

Обращение Саакашвили написано на русском языке. В нем он поздравляет Зеленского со вступлением в должность, напомнив, что в инаугурационной речи Президент пообещал давать украинское гражданство всем, кто готов строить сильную и независимую Украину. 

«Вы правы, говоря о том, что украинец - это не графа в паспорте, украинец - это в сердце», - заявил экс-президент Грузии. 

«Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства», - утверждает политик.

В то же время он отметил, что ему не нужны «должности и преференции», но попросил защитить его права и восстановить справедливость.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что обратился в уполномоченные органы власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2545 грн.
20
Теги