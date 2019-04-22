Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что обратился в уполномоченные органы власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд.

Об этом он сказал в эфире программы «Настоящее время», пишет Украинская правда.

«Я обратился с официальным письмом к министру внутренних дел, председателю пограничных войск (Госпогранслужбе, - ред.), и главе СБУ, чтобы они отменили ограничения, которые были введены в отношении меня (запрет на въезд в Украину, - ред.)», - заявил Саакашвили.

«Я должен иметь право вернуться в свой дом в Киеве, и я обязательно так и сделаю», - добавил он.

В эфире телеканала «Наш» (принадлежит экс-кандидату в президенты Евгению Мураеву - ред.) Саакашвили заявил, что у него «уже есть билет» для визита в Украину и он «хочет быть в Киеве».

Как сообщал ForUm, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

10 сентября 2017 он попал на территорию Украины из Польши, не пройдя пограничного контроля. В сентябре суд признал его виновным в незаконном пересечении границы Украины. Кроме того, суд отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе о признании его беженцем.

25 октября Саакашвили заявил, что «наконец-то» получил от АПУ документы по вопросу лишения его гражданства, необходимые для обжалования в суде решения о лишении его гражданства Украины.

12 февраля 2018 военнослужащие Госпогранслужбы и представители Государственной миграционной службы задержали Саакашвили в Киеве и выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017.

Саакашвили утверждает, что найдет способ вернуться в Украину.