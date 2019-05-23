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Бывший замглавы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов подает в ГБР заявление с обвинением пятого президента Украины Петра Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов на «Кузне на Рыбальском».

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Порошенко легализовал 300 млн долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств», - утверждает Портнов.

Текст заявления он разместил на сервисе docs.wixstatic.com.

Напомним, 22 мая САП начала расследование против Порошенко и Кононенко по подозрению в махинациях в энергетическом секторе.

Ранее ГБР начало следствие по заявлению Андрея Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене.
ForUm

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