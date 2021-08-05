Сегодня ушел из жизни украинский государственный деятель, первый председатель Службы безопасности Украины Евгений Кириллович Марчук.

«Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность», - сообщил пресс-центр ведомства.

Роль Евгения Марчука в становлении Украины трудно переоценить. С ним связано и ассоциируется становление СБУ как органа, который защищает национальную безопасность Украины. Он возглавлял правительство, был генералом армии и представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Генералу армии Евгению Марчуку было 80 лет. Он был первым действующим главой СБУ с ноября 1991 по июль 1994 года. С марта 1995 года по май 1996 года он был премьер-министром Украины, а с июня 2003 года по сентябрь 2004 года был министром обороны. С ноября 2018 года по май 2019 года Марчук представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.