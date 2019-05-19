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Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Евгений Марчук заявил, что прекратил участие в Минских переговорах.

«Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019 года, я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе», - говорится в сообщении.

До этого Марчук представлял Украину в сфере безопасности группе ТКГ.

Марчук ранее был главой СБУ (в 1991-1994 годах), премьер-министром (в 1995-1996 годах), министром обороны (в 2003-2004 годах), а также депутатом Верховной Рады нескольких созывов.
ForUm

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