Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила

о критическом состоянии здоровья гражданки Украины Елены Пех, незаконно удерживаемой органами оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Донецкой области в Снежнянской исправительной колонии №127.

Женщину задержали в августе 2018 года в Горловке. Три месяца ее держали на гауптвахте одной из воинских частей Донецка, где пытали электротоком, душили пакетом, вкручивали в колени шурупы, имитировали расстрел и требовали признания в госизмене.

«27 марта 2020 года Елена была приговорена к 13 годам тюрьмы по обвинению в «государственной измене», - пишет омбудсмен.

После бесчеловечной пытки у Елены Пех стремительно развился артроз коленных и тазобедренных суставов с нарушением их функций 2-3 степени, варикозное расширение вен ног, хронический тромбофлебит, который может привести к трофической язве и гангрене. Она не может передвигаться без палочки и страдает тяжелой формой эпилепсии. Кроме того, женщина имеет резистентную форму гипертонической болезни, тяжелую стенокардию и нарушение зрения.

«Елене требуется срочная госпитализация в отделение травматологии для оперативного вмешательства и определения дальнейшего лечения у невропатолога и сосудистого хирурга», - подчеркнула Денисова.

До ареста Елена Пех преподавала в школе немецкий, русский язык и литературу, работала в Горловском художественном музее на должности старшего научного сотрудника. Проводила экскурсии, писала научные статьи, участвовала в конференциях. В августе 2014 выехала в Одессу, где занималась переводами. Впоследствии была вынуждена вернуться в ОРДО, Дебальцево, где ухаживала за больной инсультом мамой.

«Все вышеназванные действия в отношении Елены являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года», - подчеркнула омбудсмен.

Денисова призвала руководство МККК в Украине срочно посетить Елену Пех, содействовать ее немедленной госпитализации и оказанию квалифицированной медицинской помощи.

Также она просит координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться, содействовать оказанию соответствующей помощи и поднять вопрос об ее увольнении по состоянию здоровья.