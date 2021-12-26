Россия не предпринимает шагов для того, чтобы до конца текущего года мог произойти обмен пленными, так как не имеет интереса.

Такое мнение выразил представитель оккупированного Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24", передает "Хвиля".

Он отметил, шансов на то, что обмен удерживаемыми лицами произойдет до конца 2021 года, крайне мало.

"Я не вижу никаких действий со стороны Российской Федерации, чтобы это могло произойти. Более того, я не вижу сейчас интереса РФ, чтобы это могло произойти", - подчеркнул журналист.

Гармаш акцентировал, что в рамках одного из заседний в конце декабря российская сторона обрисовала свою позицию: в Кремле заявили, что организация обмена пленными может состояться при условии урегулирования конфликта на Донбассе.

"Более того, на последнем заседании они (представители РФ — ред.) еще раз подчеркнули, что обмен произойдет после полного комплексного политического урегулирования конфликта", — резюмировал Гармаш.