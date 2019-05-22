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Советник Президента и его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что народные депутаты провалили договоренности с Владимиром Зеленским.

В кулуарах парламента он сказал журналистам, что первые два законопроекта о выборах – это был шаг Зеленского навстречу и попытка «вытащить Украину из мажоритарного подхода», хоть и не лучшая, сообщает «Украинская правда».

«Мы за Избирательный кодекс, мы за открытые списки», – сказал он и добавил, что «большого желания» принять избирательный кодекс не увидели.

«Я надеюсь, что еще есть время для того, чтобы мы попытались с Верховной Радой пообщаться и предложить гражданам новое качество политики...», – сказал Стефанчук.

«Вчера во время общения был достигнут именно такой компромисс, который сегодня был внесен в зал. Компромисса не придержались», – заявил он.

«Я думаю, что будут еще проведены отдельные консультации или переговоры, но сегодня мы стали свидетелями того, что пока разговор нам не удается», – сказал представитель президента в парламенте.

На вопрос, будут ли парламентские выборы по старому закону, он ответил: «Мы заинтересованы: новый избирательный кодекс, открытые списки, выборы по новому закону со смешанной системой. Об этом были договоренности».

«Единственное что: договоренности были, что технически не успевают проработать систему открытых списков – было предложено не лучшее, на мой взгляд, решение: закрытые списки даже не были включены», – заявил Стефанчук.

Напомним, 22 мая Верховная Рада отказалась включить в повестку дня поданные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов
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