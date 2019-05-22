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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ Президента о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде. По его мнению, роспуск ВР заводит Украину в конституционный кризис.

Верховная Рада отказалась включить в повестку дня поданные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.

Глава Администрации Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ.  В Кремле заявили, что не намерены вести мирные переговоры с Украиной, поскольку в стране идет «гражданская война».

 Богдан подпадает под люстрацию, подчеркнули в Минюсте.

Национальный банк Украины и Приватбанк выиграли у связанных с олигархом Игорем Коломойским компаний суды, через которые они хотели снять с себя обязательства по кредитам рефинансирования.

Сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицке, отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками.

27 из 30 назначенных на квалификационные оценки судей Окружного административного суда города Киева повторно не явились на экзамен.

САП начала расследование против Порошенко и Кононенко по подозрению в махинациях в энергетическом секторе. 

Начальник Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей подал в отставку

Зеленский назначил Вадима Пристайко заместителем главы Администрации Президента Украины.

 
ForUm

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