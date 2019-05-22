Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко заместителем главы Администрации Президента Украины.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Как сообщал ForUm, 21 мая Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации Президента.
Сергей Трофимов назначен первым заместителем главы АП. Также заместителями руководителя АП назначены Юрий Костюк, Руслан Рябошапка, Елена Зеркаль и Кирилл Тимошенко.
Позже указ о назначении Зеркаль был отменен.
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