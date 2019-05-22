Национальный банк Украины и Приватбанк выиграли у связанных с олигархом Игорем Коломойским компаний суды, через которые они хотели снять с себя обязательства по кредитам рефинансирования

Как сообщает «Новое Время», Нацбанк Украины (НБУ) и Приватбанк выиграли судебное дело по искам Никопольского ферросплавного завода (НФЗ) и кипрской компании Тровелко Холдингз Лимитид, которые требовали через суд освободить их от обязательств по рефинансированию, которое НБУ выдал Приватбанку, на суммы 2,6 млрд грн и 143 млн грн соответственно.

«14 мая 2019 Большая Палата Верховного суда поставила точку в делах №№ 910/16 744/17, 910/16 979/17 по искам имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами Приватбанка, по кредитам рефинансирования, в НБУ и Приватбанка об обязательствах регулятора списать средства с корреспондентских счетов банка для погашения задолженности за рефинансированием и обязательства Приватбанка погасить задолженность перед НБУ», — сообщил юристы НБУ.

Согласно судебным материалам, на 25 сентября 2017 задолженность Приватбанка перед НБУ по кредитному договору (о рефинансировании) № 19 составила 2,6 млрд грн, по которому НФЗ передал более 6о вагонов в обеспечние этого долга.

В то же время Тровелко Холдингз Лимитед в качестве обеспечения долгов Приватбанка по рефинансированию передало в ипотеку для НБУ недвижимость стоимостью 143,3 млн грн.

Целью указанных исков, которых всего было подано около 30, было освобождение от ответственности не только юрлиц, связанных с бывшими владельцами банка, которые передали принадлежащее им имущество в залог Нацбанка, но и финансового поручителя — Игоря Коломойского. Указанная категория дел рассматривалась судами всех инстанций начиная с 2017 года.

«Заметим, что Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд сначала удовлетворяли все подобные иски и только после того, как Кассационный суд в составе Верховного Суда выразил правовую позицию в поддержку НБУ и Приватбанка и отменил предыдущие судебные решения, Северный апелляционный хозяйственный суд также стал на сторону регулятора», — отметили юристы НБУ.

После чего, имущественные поручители, учитывая правовые позиции апелляционного и кассационного судов, попытались обжаловать соответствующие решение обратившись к Большой Палаты Верховного Суда. «Однако, и Большая Палата поддержала НБУ и Приватбанк, отказав в удовлетворении кассационных жалоб имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами банка. Учитывая положения хозяйственного процессуального законодательства правовые позиции Верховного Суда являются обязательными для судов всех инстанций в подобных спорах», — добавили юристы.

Напомним, Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Национального банка, который просил снять арест с активов, подконтрольных бывшим владельцам Приватбанка.