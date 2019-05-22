Сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицке, отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«По предварительной информации, сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицке, отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих.

Военной прокуратурой внесены сведения в единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия.

«Более подробные сообщения о происшествии будут оперативно опубликованы с поступлением новой информации», – подчеркнули в штабе.