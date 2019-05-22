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Начальник Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей подал в отставку.  

«Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно», - написал он в Facebook.

Гелетей поблагодарил личный состав за преданность делу и высокий уровень ответственности, «поскольку с 2014 года каждый из вас выполняет свои обязанности в усиленном режиме несения военной службы, часто без выходных и до поздней ночи».

Также он пожелал своему преемнику силы, мудрости и сил в почетной службе на благо нашей Родины.  
ForUm

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