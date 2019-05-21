Новым главой Министерства иностранных дел может стать украинский дипломат Вадим Пристайко, который присутствовал на встречах президента Владимира Зеленского с иностранными гостями, прибывшими на инаугурацию.

Об этом сообщил нардеп Сергей Лещенко в Telegram.

«Новым министром иностранных дел может стать Вадим Пристайко. После внесения его кандидатуры за министра должна проголосовать Рада», - отметил он.

Пристайко родился в Одесской области 20 февраля 1970. Окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли.

Лещенко сообщил, что познакомился с Пристайко в 2013 году, когда он был послом Украины в Канаде. С 2014 по 2017 года он был заместителем министра иностранных дел, а позже стал главой миссии Украины при НАТО.

Напомним, 17 мая министр иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке.

В команде Зеленского предлагали ему остаться главой МИД.