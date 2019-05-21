также в разделеОбщество
Завтра в Украине пройдут дожди с грозами 2
Минздрав предлагает заменить уколы таблетками 16
В российских тюрьмах содержатся более пяти тысяч украинцев 6
Встречу контактной группы по Донбассу перенесли на июнь 9
Украинского офицера наказали за несанкционированное посещение Беларуси 13
В Окружный админсуд поступил иск на главу ВККС 10
На мурале с Путиным в Крыму оставили «послание к ФСБ» 34
Закарпатье готовится к большой воде 22
Экс-глава КСУ обжаловал свое увольнение 17
Экс-командующий Нацгвардии вышел из СИЗО 44
СМИ: Есть доказательства того, что митрополит Епифаний тесно связан с Россией 206
В Украине начинается основная сессия ВНО 28
Ляшко приехал в АП на велосипеде 89
Зеленский в 2018 году стал богаче на 6 миллионов 19
По экспертам, определявшим скорость авто Зайцевой, возобновили следствие 36
Против главы НАБУ могут начать антикоррупционные расследования: за что посадят Сытника 71
ООС: Боевики совершили 10 обстрелов, ранен военный 46
В реках Украины вода поднимется, возможны подтопления 21

Министерство здравоохранения объявило о продлении проведения конкурса на замещение должности ректора НМУ им. А. Богомольца.

Выборы ректора состоятся 30 мая 2019 года. Всего на конкурс допущены три кандидатв, соответствующие требованиям статьи 42 Закона Украины «О высшем образовании» и условиям конкурса – Канюра Александр, Науменко Александр, Кучин Юрий.

Именно среди этих претендентов трудовой коллектив НМУ им. А. А. Богомольца будет выбирать ректора.

Напомним, 8 января Министерство здравоохранения в третий раз уволило ректора Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову

14 января она вместе со своими сторонниками пыталась штурмовать вуз.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2614 грн.
12
Теги