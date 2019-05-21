Министерство здравоохранения объявило о продлении проведения конкурса на замещение должности ректора НМУ им. А. Богомольца.

Выборы ректора состоятся 30 мая 2019 года. Всего на конкурс допущены три кандидатв, соответствующие требованиям статьи 42 Закона Украины «О высшем образовании» и условиям конкурса – Канюра Александр, Науменко Александр, Кучин Юрий.

Именно среди этих претендентов трудовой коллектив НМУ им. А. А. Богомольца будет выбирать ректора.

Напомним, 8 января Министерство здравоохранения в третий раз уволило ректора Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову

14 января она вместе со своими сторонниками пыталась штурмовать вуз.