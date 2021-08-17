Совет Безопасности ООН призвал к немедленному прекращению всех боевых действий в Афганистане и создание единого представительного правительства, сообщает Укринформ.

В заявлении для прессы глава Совбеза Т.С. Тирумурти отметил, что члены СБ ООН выступают за немедленное прекращение насилия в Афганистане, восстановление безопасности, гражданского и конституционного строя.

Члены СБ ООН также призывают к проведению срочных переговоров для мирного урегулирования путем национального примирения под руководством и с участием самих афганцев.

В заявлении отмечается, что все стороны должны соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом "при любых обстоятельствах, включая те, которые связаны с защитой гражданского населения".

Кроме того, члены Совета Безопасности призывают все стороны обеспечить немедленный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к учреждениям ООН и другим гуманитарным организациям. А также "вновь подтверждают важность борьбы с терроризмом в Афганистане, чтобы его территория не использовалась для угроз или нападений на какую-либо страну и чтобы ни "Талибан", ни любая другая афганская группа или отдельная личность не поддерживали террористов, действующих на территории любой другой страны".

Напомним, 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступают на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители «Талибана» в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.