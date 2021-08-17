также в разделеМир
В Кабуле остались посольства только трех стран 5
Байден прокомментировал захват «Талибаном» власти в Афганистане 22
Меркель: Мы ошиблись в оценках ситуации в Афганистане 46
Красный Крест не собирается уходить из Афганистана 18
Генсек ООН призвал мир сплотиться для подавления глобальной теругрозы в Афганистане 18
NASA: К Земле приближается еще один крупный астероид 69
У Байдена раскритиковали военных Афганистана за отказ защищать страну 19
ПВО Узбекистана сбила афганский военный самолет 45
Германия может эвакуировать из Афганистана до 10 тысяч человек 21
Министры ЕС проведут экстренное заседание из-за Афганистана 11
В аэропорту Кабула погибли пять человек 867
Великобритания исключает возвращение своих военных в Афганистан 24
Молдова изменила правила въезда 29
В мире зафиксировали почти 208 миллионов случаев COVID-19 8
Талибан заявил об окончании войны в Афганистане 1129
США направят в Афганистан еще тысячу военных 57
Евросоюз и 67 стран заявили о готовности помочь афганскому народу 21
США эвакуируют свое посольство в Афганистане в течение 72 часов 28

Совет Безопасности ООН призвал к немедленному прекращению всех боевых действий в Афганистане и создание единого представительного правительства, сообщает Укринформ.

В заявлении для прессы глава Совбеза Т.С. Тирумурти отметил, что члены СБ ООН выступают за немедленное прекращение насилия в Афганистане, восстановление безопасности, гражданского и конституционного строя.

Члены СБ ООН также призывают к проведению срочных переговоров для мирного урегулирования путем национального примирения под руководством и с участием самих афганцев.

В заявлении отмечается, что все стороны должны соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом "при любых обстоятельствах, включая те, которые связаны с защитой гражданского населения".

Кроме того, члены Совета Безопасности призывают все стороны обеспечить немедленный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к учреждениям ООН и другим гуманитарным организациям. А также "вновь подтверждают важность борьбы с терроризмом в Афганистане, чтобы его территория не использовалась для угроз или нападений на какую-либо страну и чтобы ни "Талибан", ни любая другая афганская группа или отдельная личность не поддерживали террористов, действующих на территории любой другой страны".

Напомним, 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступают на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители «Талибана» в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7107 грн.
9
Теги