также в разделеПолитика
Зеленский сказал, как к нему лучше обращаться 270
В ЕС надеются, что роспуск Рады будет законным 8
Геращенко назвала роспуск Рады неконституционным 75
Гройсман подает в отставку 34
Названы даты, когда могут состояться выборы в Раду 44
Чубаров: В своей речи Зеленский не вспомнил о Крыме 45
Кошевой не планирует идти в политику 27
Зеленский рассказал о своем первом указе 151
На сайте президента опубликовали биографию и адрес Зеленского 54
Грицак и Лунев не отдали честь Зеленскому 401
Новинский: Оппоблок поддержит все мирные инициативы Зеленского 49
Елизавета II поздравила Зеленского 32
У Зеленского предлагали Климкину остаться главной МИД 124
Трамп передал Зеленскому послание 149
Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску ВР 89
В БПП и «Народном фронте» отреагировали на роспуск Рады 242
Зеленский: Мир будет гордиться Украиной 130
После инаугурации Зеленского нардепа из Рады увезла скорая 169

Пятый президент Украины Петр Порошенко потерял статус миллиардера вскоре после избрания на пост главы государства в 2014 году.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires, чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% - до 705 миллионов долларов.

Самый дорогой актив экс-президента Украины – кондитерская компания Roshen. Среди других активов Порошенко – банк, телеканал, страховая компания, несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий, отмечает Bloomberg.

По данным агентства, самый богатый украинец Ринат Ахметов с 2014 года потерял еще больше – 50% капитала. У него осталось 5,5 млрд долларов.

Бизнесом Порошенко управляют фирмы близких друзей.

В обновленном рейтинге самых богатых людей мира, составленном журналом Forbes, Ринат Ахметов занял 272-е место.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2545 грн.
9
Теги