Пятый президент Украины Петр Порошенко потерял статус миллиардера вскоре после избрания на пост главы государства в 2014 году.
Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.
Согласно индексу Bloomberg Billionaires, чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% - до 705 миллионов долларов.
Самый дорогой актив экс-президента Украины – кондитерская компания Roshen. Среди других активов Порошенко – банк, телеканал, страховая компания, несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий, отмечает Bloomberg.
По данным агентства, самый богатый украинец Ринат Ахметов с 2014 года потерял еще больше – 50% капитала. У него осталось 5,5 млрд долларов.
Бизнесом Порошенко управляют фирмы близких друзей.
В обновленном рейтинге самых богатых людей мира, составленном журналом Forbes, Ринат Ахметов занял 272-е место.
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