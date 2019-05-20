Россия отказалась от проведения трехсторонних переговоров относительно нового контракта о транзите газа в ЕС в мае, сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко.

«Учитывая, что российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры в мае, то есть уже после избрания нового Президента Украины, на июнь переговоры тоже не были согласованы, то становится очевидным, что они сознательно затягивают этот процесс. И здесь спекуляции относительно влияния выборов президента или парламента являются только оправданиями», - написал он в Facebook.

Витренко предполагает, что Россия ждет решения Дании относительно «Северного потока-2», после которого будет понятно, задержится его строительство на полгода, или он заработает с 1 января 2020 года, как запланировано.

«Напомню, только один из трех вариантов прохождения Северного потока-2, которые сейчас рассматривает Дания, приведет к задержке со строительством. И даже эта задержка не гарантирует Украине сохранение транзита – РФ может сознательно пойти на сценарий, когда они просто ограничат поставки газа в Европу до контрактных минимумов, это приведет к повышению цен в Европе (и для Украины), и затем с позиции силы РФ будет давить на Европу, чтобы препятствия для Северного потока-2 были устранены», - пояснил чиновник.

Поэтому, по его словам, для Украины важно иметь возможность воспользоваться предусмотренным транзитным контрактом правом на пересмотр тарифа в 2018-2019 годах для получения компенсации за ускоренную амортизацию и обесценение украинской газотранспортной системы как следствие потери транзита с 2020 года. Для этого необходимо осуществить анбандлинг «Нафтогаза» по модели ISO.