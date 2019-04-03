НАК «Нафтогаз Украины», АО «Укртрансгаз» и ОАО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ) подписали соглашение о создании совместной рабочей группы с пятью ведущими европейскими операторами, заинтересованными в поддержке процесса анбандлинга и дальнейшем участии в управлении украинской ГТС.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

«Цель сотрудничества – помочь украинской стороне создать независимого оператора ГТС в соответствии с европейским законодательством, после чего европейские партнеры смогут приобщиться к управлению оператором ГТС», - говорится в сообщении.

В рабочую группу входят GRTgaz S.A. (Франция), N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды), Snam S.p.A. (Италия), Eustream a.s. (Словакия) и Fluxys S.A. (Бельгия).

На этом этапе профильные эксперты европейских операторов будут помогать с созданием независимого украинского оператора ГТС и подачей заявки на его сертификацию в украинском регуляторе НКРЭКУ и секретариате Энергетического сообщества, а также принимать участие в разработке плана модернизации ГТС для обеспечения ее технической надежности и эффективности. Европейские операторы также будут оказывать консультационную поддержку в ходе совместных заседаний правления и комитета по анбандлингу наблюдательного совета «Нафтогаза». Дальнейшее сотрудничество между операторами ГТС и МГУ будет обсуждаться отдельно.