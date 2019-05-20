Ночью на одной из улиц Камня-Каширского автомобиль «BMW» врезался в дом, сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Автопроисшествие произошло около двух часов ночи. За рулем автомобиля находился 22-летний житель этого же райцентра. Водитель, вероятно, не справился с управлением и врезался в дом.

В результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров транспортного средства. Пассажиров госпитализировали, водитель, после осмотра врачей от госпитализации отказался.

Правоохранители изъяли транспортное средство и поместили его на штрафплощадку.

Сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебные расследования продолжаются.