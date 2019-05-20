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Актер студии «Квартал-95» Евгений Кошевой не планирует идти в политику. Об этом он сообщил журналистам по прибытию на церемонию инаугурации своего друга и бывшего партнера по шоу-бизнесу Владимира Зеленского, сообщает LIGA.net.

Кошевой заявил, что ему не предлагали такой вариант.

Также он не знает, собирается ли кто-то другой из «квартала» попробовать себя в политике.

«Все сейчас проводят параллели с фильмом. Я думаю, этого нельзя делать», - ответил  Кошевой.
Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады. 

Выступая в ВР,  Зеленский объявил о роспуске парламента, а также предложил членам правительства, генпрокурору и главе СБУ подать в отставку.

 
ForUm

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