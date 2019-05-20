Сегодня, 20 мая, вечером должны состояться консультации Президента Владимира Зеленского с фракциями по роспуску Рады.

Об этом заявил народный депутат Валерий Карпунцов, сообщает РБК-Украина.

По словам нардепа, указ может быть уже сегодня вечером

«Пока нет указа о роспуске Рады. Он еще не провел консультации с фракциями. Сегодня будет это проводить. Сейчас он приглашает. Он должен это сделать. Это норма конституции. Посмотрим, что будет в обосновании. На нарушение конституции он не пойдет. Вечером, я так понимаю, будет указ2, - заявил Карпунцов.

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады.

Выступая в ВР, Зеленский объявил о роспуске парламента, а также предложил членам правительства, генпрокурору и главе СБУ подать в отставку.