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Сегодня, 20 мая, вечером должны состояться консультации Президента Владимира Зеленского с фракциями по роспуску Рады.

Об этом заявил народный депутат Валерий Карпунцов, сообщает РБК-Украина.

По словам нардепа, указ может быть уже сегодня вечером

«Пока нет указа о роспуске Рады. Он еще не провел консультации с фракциями. Сегодня будет это проводить. Сейчас он приглашает. Он должен это сделать. Это норма конституции. Посмотрим, что будет в обосновании. На нарушение конституции он не пойдет. Вечером, я так понимаю, будет указ2, - заявил Карпунцов.

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады. 

Выступая в ВР,  Зеленский объявил о роспуске парламента, а также предложил членам правительства, генпрокурору и главе СБУ подать в отставку.
ForUm

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