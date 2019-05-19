также в разделеПолитика
Порошенко на прощание обратился к украинцам 1
Посол США Йованович попрощалась с Украиной 17
Порошенко провел последнее мероприятие в качестве президента 51
Луценко отреагировал на возвращение Портнова 135
Президент уволил Кулебу с должности детского омбудсмена 22
МИД Украины направило ноту Египту по поводу удержания украинских моряков 20
Программа инаугурации Зеленского 58
Инаугурация Зеленского: правоохранители переходят на усиленный режим 11
Портнов вернулся в Украину 96
Посол Украины в Австрии прокомментировал отставку вице-канцлера Штрахе 33
Делегацию США на инаугурации Зеленского возглавит министр энергетики 14
На инаугурацию Зеленского ожидают представителей около 60 стран 41
Порошенко уволил скандального замглавы СБУ Демчину 36
Зеленский: Верю, что мы освободим Крым от оккупации 104
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника 38
Молдову на инаугурации Зеленского будет представлять премьер 27
Зеленский зовет украинцев в Мариинский парк в день инаугурации 79
У Зеленского прокомментировали распад коалиции 395

Экс-заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов намерен немедленно начать подачу заявлений в НАБУ и ГБР о преступлениях, якобы совершенных Петром Порошенко и людьми из его окружения.

Об этом он рассказал в интервью изданию Страна.ua.

«В главном фокусе — те злоупотребления, которые вызвали наибольший резонанс в обществе. Это хищения в армии, история с оборонным заказом завода Кузня на Рыбальском и продажа этого актива за 300 млн долларов, а также панамские оффшоры пятого президента», — говорится в сообщении.

 

Портнов убежден, что украинские суды удовлетворят ходатайство прокуроров о взятии под стражу Порошенко. При этом он также считает необходимым обеспечение ареста имущества президента и его активов, в том числе в оффшорной юрисдикции. Отмечается, что команда Портнова уже провела подготовительную работу и консультации в Панаме и Великобритании с этой целью.

По словам Портнова, в первую очередь уголовное преследование грозит главе фракции БПП в парламенте Артуру Герасимову, председателю фракции Народного Фронта Максиму Бурбаку, бывшему заместителю главы Администрации президента Алексею Филатову, нардепу Сергею Пашинскому и коммерсантам-чиновникам из окружения Порошенко.

Ранее сообщалось, что экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1426 грн.
19
Теги