Экс-заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов намерен немедленно начать подачу заявлений в НАБУ и ГБР о преступлениях, якобы совершенных Петром Порошенко и людьми из его окружения.

Об этом он рассказал в интервью изданию Страна.ua.

«В главном фокусе — те злоупотребления, которые вызвали наибольший резонанс в обществе. Это хищения в армии, история с оборонным заказом завода Кузня на Рыбальском и продажа этого актива за 300 млн долларов, а также панамские оффшоры пятого президента», — говорится в сообщении.

Портнов убежден, что украинские суды удовлетворят ходатайство прокуроров о взятии под стражу Порошенко. При этом он также считает необходимым обеспечение ареста имущества президента и его активов, в том числе в оффшорной юрисдикции. Отмечается, что команда Портнова уже провела подготовительную работу и консультации в Панаме и Великобритании с этой целью.

По словам Портнова, в первую очередь уголовное преследование грозит главе фракции БПП в парламенте Артуру Герасимову, председателю фракции Народного Фронта Максиму Бурбаку, бывшему заместителю главы Администрации президента Алексею Филатову, нардепу Сергею Пашинскому и коммерсантам-чиновникам из окружения Порошенко.

Ранее сообщалось, что экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.