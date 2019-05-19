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В Национальном музее Революции Достоинства назвали погромом снос забора на аллее Героев Небесной Сотни организацией С14.

Об этом говорится в заявлении музея на официальном сайте.

«Заметим, ограда является обязательным элементом на строительной площадке. Среди прочего, она охраняла демонтированную брусчатку от хищения», — говорится в заявлении.

Они заявили, что не игнорируют потребности следствия, если им сообщают о них.

«Появление музея, сооружение Мемориала, наша ежедневная деятельность по сохранению памяти и популяризации ценностей Майдана — это реализация запроса общества на такое заведение и такую деятельность», — подчеркнули в музее.

Напомним, что в субботу, 18 мая, представители С14 и Национального корпуса снесли забор на аллее Небесной Сотни в Киеве.

13 мая в Киеве на месте расстрелов участников Революции Достоинства начали снимать мостовую, несмотря на проведение следственных экспериментов.

Во время столкновений активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева, в частности на Институтской, в период с 21 ноября 2013 года 21 февраля 2014 погибли более ста протестующих.

На месте расстрелов решили построить музей и мемориал Революции Достоинства. Однако департамент спецрасследования Генпрокуратуры выдал предписание о запрете строительства на Институтской до завершения следственных экспериментов.
ForUm

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