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В Администрации президента Соединенных Штатов опубликовали фамилии участников делегации, которые приедут в Украину на церемонию инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом в Twitter сообщил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Всего в составе официальной делегации пять фамилий. Возглавит делегатов министр энергетики США Рик Перри. Также будет присутствовать сам Курт Волкер, кроме того - посол США в ЕС Гордон Сондланд.

Приедет 20 мая в Киев также директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

«С нетерпением жду возможности поблагодарить Петра Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной, а также возможности работать над углублением этого сотрудничества с президентом Владимиром Зеленским», - написал Волкер.

Напомним, по данным Министерства иностранных дел Украины, инаугурацию Зеленского посетят около 60 иностранных представителей.
ForUm

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