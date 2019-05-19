Около 60 иностранных представителей, среди которых и президенты других государств, посетят инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом написала в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

В частности, Зеленко сообщила, что на инаугурации ожидают президентов Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии.

«На церемонии инаугурация ожидаем 5 президентов: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии; Вице-президента Турции; Премьер-министра Молдовы, глава парламента Азербайджана; 4-х вице-премьеров: Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии; 4-х министров от США - энергетики, от Канады - обороны, от Франции - по вопросам Европы, от Польши - Главу МИД. Плюс более 40 других высоких представителей», - сообщила пресс-секретарь.

На церемонії #інавгурація очікуємо 5 президентів: 🇱🇻,🇱🇹,🇪🇪,🇬🇪,🇭🇺;Віце-президента🇹🇷, Прем‘єр-міністра🇲🇩, главу парламенту🇦🇿; 4 віце-прем’єрів:🇧🇾,🇷🇴,🇸🇰,🇧🇬; 4 міністрів: від 🇺🇸-енергетики, від 🇨🇦-оборони, від 🇫🇷-з питань Європи,від 🇵🇱-Главу МЗС. +понад 40 інших високих представників — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 18 мая 2019 г.