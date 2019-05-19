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Верка Сердючка выступила в гранд-финале Евровидения 2019 в израильском Тель-Авиве, который состоялся в субботу, 18 мая.

Украинская звезда исполнила хит Toy Нетты Барзилай, «порвавший» Евровидение и мировые чарты в прошлом году.

Она вышли на сцену после того, как свое выступление завершили все 26 конкурсантов и были открыты линии для голосования.

Андрей Данилко рассказал, что серебрянные костюмы, в котором Сердючка вместе с шоу-балетом выступала на шоу, стали требованием организаторов конкурса.

«Мы выполнили просьбу организаторов и были в наших серебряных костюмах - в тех, в которых участвовали в Евровидении-2007. Хотя некоторые говорят: «Данилко в старых костюмах». Это не старые костюмы, а легендарные», - сказал Данилко.

Ранее сообщалось, что на Евровидении-2019 победили Нидерланды. Дункан Лоуренс с песней Arcade получил от зрителей 261 балл, от жюри - 231. Таким образом, в 2020-м Евровидение пройдет в Нидерландах.
ForUm

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