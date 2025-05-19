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Культура

Андрій Данилко пояснив, чому у нього немає дружини і дітей

Андрій Данилко пояснив, чому у нього немає дружини і дітей

Артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, висловився про те, чому жодного разу не був в офіційному шлюбі та чому у нього немає дітей.

51-річний артист зізнався, що ніколи не міг уявити себе в ролі нареченого.

Востаннє він був на весіллі ще в 90-х роках, в акторки Інни Білоконь, яка відома образом мами Вєрки Сердючки. За словами Данилка, вже тоді він розумів, що в його житті такої події ніколи не буде, пише BBC.

– Я ніби з іншої планети. Ось у всіх, як у людей, а в мене все інакше. Ось я, дивлячись у дитинстві на весілля, я ніколи не міг себе уявити на місці нареченого. Здавалося, що так соромно бути нареченим. І ця наречена сидить, і вони ніби мучаються. Я востаннє був в Інни моєї на весіллі, ще був шалаш, у 90-х. Я тоді ще розумів, що мені це не дано, у мене так ніколи не буде, – сказав шоумен.

Данилко розповів про свого друга, в якого вже троє дітей. Однак себе в ролі батька артист уявити не може.

– Ось я знав у дитинстві, що мені це якось не дано. Як це пояснити – я не знаю. Ви знаєте, і небажання… Я навіть собі уявити не можу, – додав він.

 

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Верка СердючкаНовини шоу-бізнесаАндрій Данилко
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