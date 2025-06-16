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Культура

Андрій Данилко обурив українців

Андрій Данилко обурив українців

В Україні обурені виступом Андрія Данилко, який в образі Верки Сердючки виконував на концерті пісні російською мовою.

Так, наприклад, повідомляє InfoRoom, продюсер української співачки Ольги Полякової та засновник Secret Service Entertainment Agency Михайло Ясинський написав в Facebook, що Україна веде війну за державний суверенітет та незалежність,  а Андрій Данилко - доросла людина і не може не розуміти, як виступи російською впливають на суспільство.

Є вже і офіціальна реакція. Як повідомляють Українські новини, поліція притягнула до адміністративної відповідальності директора закладу на Київщині, де виступав Данилко. 
В поліції Київщини зазначили, що 14 червня, під час моніторингу соціальних мереж, було виявлено публікацію, у якій зазначено, що на Бориспільщині під час концерту співак виконував пісні на мові окупанта. Подія сталася 13 червня, в одному із населених пунктів.

Поліцейські зареєстрували відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інші події. Наразі на директора закладу складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 155 та ст. 185-1 КУпАП. Йому загрожує до 425 гривень штрафу. Перевірка триває.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

скандалВерка СердючкаАндрій Данилко
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